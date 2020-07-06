مرشّح المعارضة في جمهورية الدومينيكان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية

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سانتو دومينغو: تصدّر مرشّح المعارضة في جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد بحصوله على 54% من الأصوات، بحسب ما أظهرت نتائج رسمية استنادًا إلى فرز 20% من الأصوات.

وفقًا لهذه النتائج الجزئية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات المركزية فإنّ أبي نادر، مرشّح الحزب الثوري المعاصر (يسار الوسط، معارض)، حلّ أولًا بفارق شاسع عن منافسه الرئيس، مرشّح حزب التحرير (يسار الوسط، الحزب الحاكم) غونزالو كاستيلو الذي حصل على 36% من الأصوات.

أما في المرتبة الثالثة فحلّ الرئيس السابق ليونيل فرنانديز (1996-2000 و2004-2012) بحصوله على 8.8 بالمئة من الأصوات. ولويس أبي نادر (52 عامًا) هو رجل أعمال يتحدّر من أصول لبنانية، وقد أعلن في 11 يونيو أنّه أصيب بفيروس كورونا المستجدّ.

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من شأن فوز أبي نادر، إذا ما تأكّد، أن يضع حدًّا لـ 16 سنة من الحكم المطلق لحزب التحرير في الدومينيكان. أما في حال لم يحصل أيّ من المرشّحين على 51 بالمئة من الأصوات، فستجري دورة ثانية في 26 يوليو.

ودعي 7.5 ملايين ناخب إلى انتخاب الرئيس ونائبه ومجلسي الشيوخ والنواب. ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره رغم فرض العزل في مارس في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 11 مليون نسمة. وأحصت السلطات حتى الآن 34.197 إصابة و 765 وفاة.

واستؤنفت الرحلات الجوية الأربعاء من الدومينيكان وإليها، تزامنًا مع إعادة فتح الحدود. ودفع الوباء السلطات إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 17 مايو.

