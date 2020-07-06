حسب إحصائيّات جامعة أمريكيّة / أكثر من 11 مليون إصابة بكورونا في العالم وحالات الشفاء تتجاوز 6 ملايين

أظهرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم زاد بنحو 192 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 11 مليونا و267,3 ألف.

وحسب عداد الجامعة، فإن عدد حالات الشفاء تجاوز 6 ملايين و59 ألفا، فيما توفي أكثر من 530,7 ألف شخص جراء مرض كوفيد-19 حتى الآن.

وتشمل قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا الولايات المتحدة (مليونان و839,4 ألف حالة) والبرازيل (مليون و577 ألفا) وروسيا (673,5 ألف) والهند (673,1 ألف) وبيرو (299 ألفا) وتشيلي (291 ألفا).

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وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة السعودية (205,9 ألف) وقطر (99,1 ألف) ومصر (74 ألفا) والعراق (58,3 ألف) والكويت (49,3 ألف) وعمان (45,1 ألف).

المصدر: RT