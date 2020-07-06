فلسطين تسجل 64 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الإصابات في فلسطين إلى 4786. وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن من بين الإصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وأخريان في طولكرم، مشيرة إلى وفاة شخص من الخليل؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 21، مبينة أن هناك 8 حالات في غرف العناية المكثفة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي. - أن من بين الإصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، وأخريان في طولكرم، مشيرة إلى وفاة شخص من الخليل؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 21، مبينة أن هناك 8 حالات في غرف العناية المكثفة، بينها 3 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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