بوتين يأمربتشديد المسئولية على الانتهاكات خلال معاملة الحيوانات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتشديد المسئولية الإدارية عن الانتهاكات في مجال التعامل مع الحيوانات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ووفقًا للموقع الرسمي للكرملين،الإثنين، أصدر الرئيس هذه التعليمات بعد اجتماعه في 5 يونيو مع ممثلي المنظمات الاجتماعية الناشطة في مجال حمايةالبيئة ورعاية الحيوانات وحمايتها.
وجاء في التعليمات الرئاسية: "ضمان تعديل تشريعات روسيا الاتحادية لتعزيز المسؤولية الإدارية عن انتهاك القانون في مجال التعامل مع الحيوانات".
وكلف الرئيس بوتين، الحكومة الروسية بضمان إدخال تعديلاتتهدف إلى تحسين الضبط والتنظيم القانوني للمسائل المتعلقة بإجراء الإصلاح وغيرها من أعمال الترميم من قبل الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، التي تتسبب بوقوع إضرار للبيئة.
ويجب أن تعمل هذه التعديلات، على تحسين عمليات المراقبة البيئية الحكومية للمنشآت والمواقع التي لها تأثير سلبي على البيئة. ويجب تنفيذ هذه الأوامر قبل حلول 1 ديسمبر.
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