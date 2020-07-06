ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 30 ألف حالة

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، اليوم الإثنين، عتبة الـ30 ألفًا، فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية لبحث إجراءات مشددة إضافية ترمي إلى كبح جماح الجائحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات بالفيروس التي تم رصدها في البلاد حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين بلغ 30100، منها 331 حالة وفاة.
وأصبح عدد الحالات النشطة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل 11796، بما في ذلك 89 مريضا في حالة خطرة 30 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتماثل 17973 شخصا للشفاء في إسرائيل حتى الآن.
وأجري في البلاد خلال يومأمس 18948 فحصا طبيا لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم الاثنين اجتماعا لبحث الإجراءات الإضافية الممكن اتخاذها بغية الحد من انتشار الفيروس الذي عادت وتيرة تفشيه الارتفاع في الأسابيع الماضية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("مكان") بأن الإجراءات التقييدية الجديدة المتوقع اتخاذها تضم تقليص تواجد المستحمين على الشواطئ وخفض عدد رواد المطاعم الى 50 وإغلاق غرف اللياقة البدنية وتخفيض نسبة المستخدمين في القطاع الخاص.
من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن وزارة الصحة ستوصي الحكومةبتعليق عمل قاعات المناسبات والمعابد اليهودية والصالات الرياضية وإغلاق الفعاليات الدينية، علاوة على تشديد القيود بحق المطاعم ووسائل النقل.
وصرح وزير المالية وأحد أقرب حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يسرائيل كاتس، في حديث لـ"إذاع الجيش": "يبدو أنه من الضروري اتخاذ قرارات ملموسة اليوم.. لكن لا يجب علينا العودة إلى حالة الإغلاق".
وكان مجلس الوزراء قد قرر مساء أمس فرض حظر، اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم، على التجمهر في قاعات الإفراح والحانات والملاهي الليلية لأكثر من 50 شخصًا وفي مناسبات أخرى لأكثر من 20 شخصًا.
في غضون ذلك، صادقت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست الإسرائيلي اليوم على زيادة الغرامة عقابًا على عدم ارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة حتى 500 شيكل (أي أكثر من 145 دولارًا).
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