أفغانستان: مقتل عنصر لطالبان إثر استهداف نقطة أمنية

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الإثنين، مقتل متمرد وإلقاء القبض على أخر إثر هجوم استهدف نقطة أمنية تفتيشية بالعاصمة كابول وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر الجيش- في البيان، حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- أن اشتباكات اندلعت حينما قام متمردون من حركة "طالبان" بالهجوم على النقطة التفتيشية بمنطقة "شاكر دارا"

Advertisements

من كافة النواحي المحيطة بها مساء أمس الأحد.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من دحر متمردي الحركة المتطرفة والاستحواذ على صواريخ كانت بحوزتهم.

ولم تعلق حركة "طالبان" على الهجوم حتى الآن .