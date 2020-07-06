مجلس الاتحاد الروسي يعلق على تحضير أوكرانيا للحرب مع روسيا

علق أليكسي كوندراتيف ،عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد، على تصريح قائد البحرية الأوكرانية أليكسي نيجبابا الذي أعلن عن خطط بلاده لـ "استعادة القرم"، والتحضير لـ "حرب مع روسيا" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال السيناتور الروسي: "هذا التصريح بحد ذاته يعتبر استفزازا. بالطبع لا يمكن الحديث عن أي عمليات عسكرية مع روسيا".
وكان الأميرال الأوكراني أعرب عن اعتقاده، بأن سبب الصراع العسكري المحتمل، هورغبة روسيا في إعادة ضخ مياه نهر دنيبر إلى شبه جزيرة القرم، التي قطعتها أوكرانيا. وزعم بأن الجيش الروسي سيهاجم مقاطعة خيرسون الأوكرانية لتحقيق ذلك.
وأكد أليكسي نيجبابا أن مرؤوسيه يستعدون للهجوم، وأن أوكرانيا تملك منظومات "نبتون" الصاروخية، والتي يمكنها قصف سيفاستوبول.
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