وزير الداخلية اللبناني: رئيس الوزراء يتعرض لهجمة داخلية وخارجية تؤخر العمل الحكومي

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن رئيس الوزراء حسان دياب يتابع عن كثب الملفات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن هناك عوائق تؤدي أحيانًا إلى تأخير في ظهور نتائج العمل الحكومي، ومن بينها "الهجمة التي يتعرض لها دياب

من جهات عدة في الداخل والخارج"، على حد قوله.



أكد وزير الداخلية اللبناني في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية بعددها الصادر اليوم – أن الحكومة الحالية لن يطرأ عليها أي تغيير، أو تعديل وزاري.

مضيفًا: "وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية".



وأشار إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالوضعين المالي والنقدي في لبنان، ويحرص على أن يتم إدارة هذا الملف بطريقة جيدة من الوزارات المختصة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل العمل الوزاري لمواكبة التحديات المفصلية التي يمر بها لبنان.