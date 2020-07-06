قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن رئيس الوزراء حسان دياب يتابع عن كثب الملفات المرتبطة بالواقع المعيشي للمواطنين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن هناك عوائق تؤدي أحيانًا إلى تأخير في ظهور نتائج العمل الحكومي، ومن بينها "الهجمة التي يتعرض لها ديابمن جهات عدة في الداخل والخارج"، على حد قوله.
مضيفًا: "وعلى الجميع أن يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر، بمعزل عن عواطفهم السياسية".
أكد وزير الداخلية اللبناني في تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية بعددها الصادر اليوم – أن الحكومة الحالية لن يطرأ عليها أي تغيير، أو تعديل وزاري.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء مهتم بالوضعين المالي والنقدي في لبنان، ويحرص على أن يتم إدارة هذا الملف بطريقة جيدة من الوزارات المختصة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل العمل الوزاري لمواكبة التحديات المفصلية التي يمر بها لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية اللبناني: رئيس الوزراء يتعرض لهجمة داخلية وخارجية تؤخر العمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.