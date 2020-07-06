مقتل شخص جراء هبوط حاد لمروحية خاصة جنوبي روسيا

أعلنت مديرية الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، هبوطًا اضطراريًا حادًا لمروحية خاصة من طراز "مي-2"، في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، بعد تعرضها لعطل فني، ما أسفر عن

مقتل شخص وإصابة آخر.



أوضحت المديرية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المديرية تلقت صباح اليوم معلومات تفيد بأن

مروحية من طراز مي-2، هبطت بشكل قاس في قرية كيرسالوفو، ووفقًا للمعلومات الأولية، بسبب عطل في المحرك".



وأشارت إلى أن الحادث وقع في منطقة "بروليتارسكي" بمقاطعة روستوف على الدون، ولم يتسبب بأية أضرار على الأرض.

