اخبار العالم

مقتل شخص جراء هبوط حاد لمروحية خاصة جنوبي روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت مديرية الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، هبوطًا اضطراريًا حادًا لمروحية خاصة من طراز "مي-2"، في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، بعد تعرضها لعطل فني، ما أسفر عن

مقتل شخص وإصابة آخر.


 أوضحت المديرية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المديرية تلقت صباح اليوم معلومات تفيد بأن

مروحية من طراز مي-2، هبطت بشكل قاس في قرية كيرسالوفو، ووفقًا للمعلومات الأولية، بسبب عطل في المحرك".


وأشارت إلى أن الحادث وقع في منطقة "بروليتارسكي" بمقاطعة روستوف على الدون، ولم يتسبب بأية أضرار على الأرض.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص جراء هبوط حاد لمروحية خاصة جنوبي روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا