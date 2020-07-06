ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا باليابان إلى 19 ألفا و522 حالة و977 وفاة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفا و522 حالة إصابة بعد تسجيل 240 حالة جديدة خلال الأربع

والعشرين ساعة الماضية بينما بلغ اجمالي الوفيات 977 وفاة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية

أن عدد المتعافين من الجائحة بلغ 17 ألفا و50 حالة.



وأعلنت الحكومة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم أنها سجلت 102 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع عدد الإصابات مجددا.

