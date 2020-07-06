أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفا و522 حالة إصابة بعد تسجيل 240 حالة جديدة خلال الأربعوالعشرين ساعة الماضية بينما بلغ اجمالي الوفيات 977 وفاة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أن عدد المتعافين من الجائحة بلغ 17 ألفا و50 حالة.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية
وأعلنت الحكومة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم أنها سجلت 102 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع عدد الإصابات مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا باليابان إلى 19 ألفا و522 حالة و977 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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