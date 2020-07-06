كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة خليجية: الإمارات تتدفق بالخير والإنسانية لمعظم شعوب الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارعت دولة الإمارات، للوقوف إلى جانب العديد من الدول في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإظهار التضامن مع الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة، على الرغم من انشغال العالم بالوباء.

وقالت صحيفة البيان، إنه لم تنس الإمارات الالتزامات التي حددتها هي لنفسها، انطلاقاً من مبادئها الثابتة بالمساعدة ومد يد العون للمحتاج.

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وأضافت الصحيفة الإماراتية: هذه الجهود المتميزة المفعمة بالعطاء والروح الإنسانية تقدّر وتعي وتدرك قيمة الإنسان، أياً كان لونه ودينه وعرقه، في مختلف القارات، لأن الإنسانية والأخوة هي عناوين عريضة تؤمن بها دولتنا، وتنطلق منها في التعامل مع الأزمة الصحية التي ضربت الغالبية العظمى من دول العالم، لذا لم تتأخر عن تقديم يد العون والمساعدة مع دول تختلف معها سياسياً، لأنها تنطلق من حسّها الإنساني العميق.

هذه هي الإمارات، إنها تتدفق بالخير والإنسانية لمعظم شعوب الأرض، يحدوها صدق الإخاء والمواساة، فهدفها الإنساني النبيل لا يحده حدود، وطن يعلي قيم الإنسانية والتضامن، وتاريخه يشهد على تصدر الصفوف في المساعدات، فقد استطاعت الإمارات أن تجعل من الجغرافيا واحة للسلام والرخاء بين الشعوب والدول من خلال تبني التسامح والأخوة والإنسانية.