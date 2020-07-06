كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تؤجل إعادة فتح ضريح تاج محل والآثار الأخرى في أجرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مقيدة بين محاولة إدخال "الوضع الطبيعي الجديد" من خلال إعادة فتح اقتصادها وتزايد عبء القضايا، أرجأت سلطات الهند خطة لإعادة فتح ضريح تاج محل الشهير والآثار الأخرى في مدينة أجرا.

وفقًا لاستراتيجية Unlock 2.0 للحكومة المركزية، من المقرر افتتاح جميع المعالم التاريخية المحمية من قِبل المسح الأثري الفيدرالي للهند، اليوم الاثنين، للسياح المحليين. ومع ذلك، ترك القرار النهائي لسلطات الدولة، التي تم توجيهها لتقييد جميع أنواع الحركة داخل مناطق الاحتواء، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يقع تاج محل، وهو موقع تراثي عالمي مدرج في قائمة اليونسكو، وواحد من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الهند، داخل منطقة احتواء وبالتالي سيظل مغلقًا أمام الزوار المحتملين الذين يتوافدون عادة لمشاهدة أعجوبة تاريخية رائعة من القرن السابع عشر.

في أجرا، الواقعة في ولاية أوتار براديش، ستظل الآثار الرئيسية الأخرى، بما في ذلك حصن أجرا وسيكاندرا - قبر الإمبراطور المغولي أكبر الكبير، مغلقة.

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تم إغلاق الأعجوبة البيضاء اللامعة، مثل جميع المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد، منذ منتصف مارس، مما ترك تأثيرًا كبيرًا على عائدات السياحة.

وكالة الحكومة الهندية المسؤولة عن المواقع التاريخية، المسح الأثري الفيدرالي للهند، لديها أكثر من 3000 معلم تحت ولايتها القضائية. معظمهم، بما في ذلك قطب مينار، والقلعة الحمراء وغيرهم في دلهي، مفتوحون للعمل هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي نشرت فيه الهند عددًا كافيًا من حالات الإصابة بالفيروس لجعلها ثالث أكثر الدول تضررًا اليوم، متجاوزة روسيا بإجمالي 697،413 حالة و 253،287 حالة نشطة. وقد غادر المستشفيات 424،433 شخصًا بعد تلقي العلاج، لكن 19،693 قد استسلموا للعدوى.