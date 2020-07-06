كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبيا تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الاثنين، 57 حالة إصابة بفيروس كورونا، في البلاد خلال يوم أمس.

ووفقًا لإحصاءات المركزالطبي الليبي المختص الجديدة، مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد، تواصل تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة، بمجموع كلي بلغ 28 حالة إصابة بالعدوى، منها 23 حالة لمخالطين، و5 حالات جديدة.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أيضا، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس.

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وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إلى أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي المستجد، تشمل 15 حالة أصلية، و27 لمخالطين، و8 لعائدين من الخارج.

وكان المركز الليبي، دعا المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية".

كما نصح المركز المختص المقيمين في المناطق التي تكثر فيها حالات الإصابة بعدم المغادرة إلى أن "تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي".