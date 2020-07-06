كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل شخص بهبوط اضطراري لمروحية خاصة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الطوارئ الإقليمية في روسيا، عن مقتل شخص وإصابة آخر، إثر هبوط اضطراري لمروحية خاصة من طراز "مي-2"، في مقاطعة روستوف بجنوب البلاد، بعد تعرضها لعطل فني.

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وقالت مديرية الطوارئ الإقليمية، إن الحادث وقع في منطقة بروليتارسكي بمقاطعة روستوف على الدون، ولم يتسبب بأية أضرار على الأرض.

وأضافت مديرية الطوارئ الإقليمية، أنه في الساعة 05:20 بتوقيت موسكو، تلقت المديرية معلومات تفيد بأن مروحية من طراز مي-2، هبطت بشكل قاس في قرية كيرسالوفو، ووفقا للمعلومات الأولية، بسبب عطل في المحرك.