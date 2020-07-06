كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر بكين تعلق على التدريبات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الصينية التدريبات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، قائلة، إن واشنطن أرسلت عمدًاحاملتي طائراتها "للي ذراع".

وبحسب المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، فإن الخطوة الأمريكية تهدف إلى إحداث إسفين بين البلدين، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات للبحرية إلى المياه المتنازع عليها للمرة الأولى منذ ست سنوات. تأتي التدريبات الأمريكية في الوقت الذي أنهت فيه بكين سلسلة التدريبات الخاصة بها في بحر الصين الجنوبي.

جاء بيان بكين، ردًا على التدريبات البحرية الأمريكية في المياه المتنازع عليها التي تضم حاملتي طائرات - نيميتز وريجان.

Advertisements

وبحسب البحرية الأمريكية، فإن المناورات سترسل رسالة لا لبس فيها إلى حلفاء الولايات المتحدة بشأن التزام واشنطن بـ"الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت في السابق عن مخاوفها بشأن مناورات بكين العسكرية في البحر حول جزر باراسيل.

وحذر البنتاجون من أن هذه الخطوة ستزيد من زعزعة استقرار الوضع في بحر الصين الجنوبي وتنتهك ميثاقًا دوليًا لتجنب الأنشطة التي من شأنها تصعيد النزاعات في المنطقة.

تسيطر بكين على غالبية الجزر في بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك، فإن المنطقة تطالب بها عدة دول أخرى، بما في ذلك فيتنام وكمبوديا وبروناي والفلبين - وجميعها أعضاء في الآسيان.