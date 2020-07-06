شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: فيروس «كورونا» قادر على الانتقال عبر الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن أكثر من 230 عالمًا من 32 دولة أدلة تفيد أن فيروس كورونا قادر على الانتقال عبر الهواء، ودعوا منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

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وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن العلماء أكدوا، وفق دورية علمية، أن الفيروس يمكنه الانتقال إلى الإنسان عبر الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء.

من جانبها، لم تقتنع منظمة الصحة العالمية بالخطاب المفتوح الذي وصلها من هذه المجموعة من العلماء، الذين أوضحوا أن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس، أو قطرات أصغر في المناطق المغلقة.

بينما قالت الرئيس التقني للوقاية من العدوى بالمنظمة: “نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة”.