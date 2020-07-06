شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي بيت ريما ودير غسانة، شمال غربي رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية في رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ساهر البرغوثي وأبنة الأسير المحرر صدام ، بعد أن داهمت منزلهما في بيت ريما، واعتقلت الشاب معتصم مسحل بعد أن داهمت منزل ذويه في دير غسانة.

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