شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 250 ألفا في إسبانيا.. و32 ألفاً في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 250 ألفا و545 حالة ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و385 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 32268 حالة ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بقيت عند 1965 حالة دون تسجيل حالات وفاة إضافية لليوم الرابع على التوالي . وتعافى 29300 من المصابين حتى الآن .