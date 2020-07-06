وأوضحت، أن "الشبكة الارهابية قامت باغتيال آمر الفوج الثاني شرطة اتحادية وأحد وجهاء المحافظة المساندين للقوات الأمنية في قضاء يثرب، مؤكدة ان عناصر الشبكة اعترفوا صراحة بتنفيذ الجريمة وعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأخذ اتاوات ومبالغ مالية أثناء سيطرة عصابات داعش على القضاء".
وأكدت وكالة الاستخبارات ان "عملية القبض على عناصر الشبكة استندت لاعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقاً، مشيرة إلى قيامها بتدوين اقوال المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات: القبض على شبكة داعشية اغتالت ضابطاً بالشرطة اتحادية وأحد وجهاء صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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