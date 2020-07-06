كاميرات المراقبة ترصد بوتين وهو يلعب بالعملة

أن تكون في أعلى هرم السلطة فهذا لا يعني أن عفويتك ستظل حبيسة البدلة وربطة العنق وأسيرة للرسميات والبروتوكولات.

وهوما حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وثقت كاميرات المراقبة المنصوبة في الكرملين، أحدث لقطاته العفوية.

فبينما كان الرئيس يمشي في أحد ممرات القصر الرئاسي، ظهر وهو يقوم برمي العملة في الهواء ثم يلتقطها ثانية، حيث بدا وكأنه يؤدي لعبة.

ويظهر الفيديو كيف يمشي الرئيس الروسي في إحدى ممرات القصر الرئاسي ويقوم برمي العملة في الهواء ثم يلتقطها كأنه يؤدي لعبة تقليب العملة ثم يكمل طريقه.