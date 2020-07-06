الخليج 365الإثنين 2020/7/6 12:15 م بتوقيت أبوظبي
أن تكون في أعلى هرم السلطة فهذا لا يعني أن عفويتك ستظل حبيسة البدلة وربطة العنق وأسيرة للرسميات والبروتوكولات.
وهوما حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وثقت كاميرات المراقبة المنصوبة في الكرملين، أحدث لقطاته العفوية.
فبينما كان الرئيس يمشي في أحد ممرات القصر الرئاسي، ظهر وهو يقوم برمي العملة في الهواء ثم يلتقطها ثانية، حيث بدا وكأنه يؤدي لعبة.
ويظهر الفيديو كيف يمشي الرئيس الروسي في إحدى ممرات القصر الرئاسي ويقوم برمي العملة في الهواء ثم يلتقطها كأنه يؤدي لعبة تقليب العملة ثم يكمل طريقه.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات المراقبة ترصد بوتين وهو يلعب بالعملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.