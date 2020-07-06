إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا إلى الفضاء

أطلقت إسرائيل قمرا تجسسيا جديدا إلى الفضاء، فجر اليوم الإثنين، سمته "أفق 16" مع تصاعد الأزمة بين تل أبيب وطهران.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع، وصناعات الفضاء، القمر الصناعي الاستطلاعي أفق 16 إلى الفضاء".

وأضافت: "تم تنفيذ الإطلاق من موقع إطلاق في وسط إسرائيل، باستخدام قاذفة شافيت".

وتابعت: "بدأ القمر الصناعي في الدوران حول الأرض ونقل البيانات، وفقًا لخطط الإطلاق الأصلية، وبدأ مهندسو مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع وصناعات الفضاء الإسرائيلية الاختبارات المخطط لها مسبقًا لتحديد مستوى الملاءمة والأداء للقمر الصناعي قبل أن يبدأ أنشطته التشغيلية الكاملة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "إن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي"أفق 16 " يعد إنجازًا استثنائيًا آخر للمؤسسة الدفاعية.

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وتعهد جانتس بتعزيز قدرات إسرائيل والحفاظ عليها على كل جبهة وفي كل مكان.



وتم إطلاق أول قمر صناعي إسرائيلي "أفق واحد" في العام 1988.

وإسرائيل واحدة من 13 دولة في العالم لديها مثل هذه القدرات، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان والهند ، المملكة المتحدة وأوكرانيا والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية "يُعتبر استثمار إسرائيل في تكنولوجيا الفضاء ضروريًا واستراتيجيًا لأغراض الاستخبارات".

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران التي تطور من جانبها برنامجا صاروخيا بالإضافة لبرنامجها النووي.

كما تتزامن مع الجدل بشأن عزم الاحتلال ضم أرضي في الضفة الغربية وغور الأردن في خطوة كان مقررا لها مطلع الشهر الجاري قبل أن تتراجع إسرائيل تحت ضغط الرفض الدولي.