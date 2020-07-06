"تفكيك نظام الإخوان" بالسودان تواصل نزع ممتلكات البشير

قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان ،الإثنين، نزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقضت اللجنة بطرد عشرات العناصر الإخوانية من مؤسسات حكومية مختلفة في البلاد، بعد ثبوت توظيفهم على أساس الولاء السياسي، وهو ما يعرف بالتمكين في أدبيات الجماعة الإرهابية.

وأوضح عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، أن لجنتهم قررت استرداد عددا من الأراضي السكنية من زوجة البشير الموقوفة لدى السلطات حاليا تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وأشار إلى أن وداد تعمدت تسجيل العقارات والأراضي الزراعية بأسماء أبناءها، وأبناء شقيقاتها حتى لا يكتشف فسادها.

وقال مناع إن لجنته قررت أيضا استرداد أسهم شركة قناة الشروق لصالح وزارة المالية وتبعية القناة التي كان يملكها الإخواني جمال الوالي، إلى وزارة الثقافة والاعلام.

وأضاف "قررت اللجنة إنهاء خدمة 47 موظفا بمجلس السيادة القصر الجمهوري سابقا، بجانب طرد عشرات العناصر الإخوانية من صندوق رعاية الطلاب ودواوين هامة بولاية الخرطوم".

Advertisements

ولفت إلى أن اللجنة قررت كذلك الحجز على كافة أصول وحسابات الإخواني هاشم محمد خير ومصادرة قطع أراضي سكنية منه، بعد اتهامه بالتورط في توريد أموال عامة لحسابه الخاصة إبان عمله في عطاءات البترول.

وشمل القرار مصادرة عددا من الأراضي السكنية والزراعية من نائب البشير سابقا، علي عثمان محمد طه، بينها منزلا قيمته 6 ملايين دولار تم تشيده من أموال جهاز المخابرات.

ونوه نائب رئيس لجنة التفكيك عضو مجلس السيادة محمد الفكي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات السودانية سيطالها التفكيك خلال 72 ساعة.

وتابع أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وجه ولاة الولايات بالعمل على تفكيك تمكين الإخوان بولاياتهم.

وجه البرهان، مؤخرا، حكام الولايات بمواصلة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان البائد، ودعاهم للتنسيق فيما بينهم.

واستقبل البرهان في مكتبه بالخرطوم ، حكام الولايات السودانية الـ18، واستمع إلى شرح مفصل حول مجمل استعدادات الولايات لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإهتمام بالجوانب الاقتصادية.

ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.