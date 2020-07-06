شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى تركى معارض يكشف: انشقاق جديد داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الصحفي التركي علي تاركتشي، عن انشقاق جديد داخل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ومن المقرر أن يدشن المنشقون حزبًا جديدًا، ليكون ثالث الأحزاب التي جرى تأسيسها مؤخرًا انشقاقًا عن الحزب الحاكم.

وفي تصريحات لتاركتشي في أحد الفضائيات التركية المعارضة أكد أن الفترة المقبلة ستشهد انشقاقًا داخل حزب «العدالة والتنمية» بعد انشقاق حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، وكلاهما كانا من مؤسسي حزب العدالة والتنمية.

وقال تاركتشي: "في الواقع كان من المفترض أن أصرح عن اسم زعيم الحزب الجديد، لكنني وعدت أنني لن أفعل. أحد مؤسسي هذا الحزب هو وزير سابق وحقق ناجحًا كبيرًا. والرئيس العام للحزب هو أيضًا شخص معروف. اتصلا بي قبل البرنامج، وطلبا مني عدم الإفصاح عن أي أسماء. ومقر الحزب سيكون في أنقرة. الآن أقول إنه سيكون هناك المزيد من الأحزاب التي ستنشق عن حزب العدالة والتنمية».

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وخلال الفترة الماضية، تتوالى الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بعد الهزيمة التي لحقت به في الانتخابات المحلية أمام المعارضة، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ورئيس الاقتصاد الأسبق علي باباجان، من الحزب.

ويعيش حزب «العدالة والتنمية» ورئيسه رجب طيب أردوغان أصعب فترة منذ تأسيس حزبه، بعد أن أحدثت استقالة مصطقى ينر أوغلو نائب إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية صدى في الرأي العام خلال نوفمبر الماضي، وتبريره للاستقالة بابتعاد الحزب عن «مبادئه».