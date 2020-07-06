محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الاثنين، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة القابوطي.
وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة ورشة لتصنيع الأخشاب على مساحة 100 متر مربع في "بلوك رقم 2" بالمنطقة، وذلك تطبيقا لشرط إزالة المخالفة قبل التصالح مع الحي، ووقف إجراءات الإحالة إلى النيابة العسكرية، وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على إزالة كافة المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. هدم ورشة مخالفة لتصنيع الأخشاب في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.