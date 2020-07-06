صور.. هدم ورشة مخالفة لتصنيع الأخشاب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الاثنين، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة القابوطي.

وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة ورشة لتصنيع الأخشاب على مساحة 100 متر مربع في "بلوك رقم 2" بالمنطقة، وذلك تطبيقا لشرط إزالة المخالفة قبل التصالح مع الحي، ووقف إجراءات الإحالة إلى النيابة العسكرية، وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على إزالة كافة المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.