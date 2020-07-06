محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بـ "التجاري الدولي".. أسعار الدولار مع بداية تعاملات الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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