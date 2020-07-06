تراجع بـ "التجاري الدولي".. أسعار الدولار مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.