على يد ضابط وصياد.. انتشال جثة شاب غرق في مصيف بلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

انتشل رئيس نقطة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر المتوسط أثناء استحمامه بمصيف بلطيم، وذلك بمساعدة أحد الصيادين، رغم قرار محافظ كفر الشيخ بغلق المصيف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان النقيب ياسر الشربيني، رئيس نقطة مصيف بلطيم، تلقى بلاغًا بغرق "أحمد. م. ف"، 18 سنة، ويقيم بالعزبة الشرقية، التابعة لمركز المحلة الكبرى، أثناء استحمامه بمياه البحر المتوسط بشاطئ الفنار، وإنقاذ شخصين آخرين، أحدهما في حالة خطيرة.

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انتقل رئيس النقطة النقيب ياسر الشربيني، إلى موقع البلاغ وبالمتابعة جرى العثور على جثة الشاب في شاطئ النرجس، أمام مبنى إدارة مصيف بلطيم، بعد أن جرفته الأمواج من شاطئ الفنار إلى شاطئ النرجس لقربهما من بعضهما، فيما انتشل الجثة رئيس نقطة مصيف بلطيم، بمساعدة أحد الصيادين، أثناء عمله في جمع "أم الخلول" من رمال شاطئ النرجس.

جرى نقل جثة الشاب الغريق إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنه، ونقل أحد مرافقيه الذي جرى إنقاذه لتلقيه العلاج نتيجة إصابته بوجود مياه في الرئة.

وتبين من خلال فحص رجال الشرطة، أن 6 أشخاص كانوا يتواجدون بشاطئ الفنار، قرر 3 منهم الاستحمام في مياه البحر المتوسط، بالشاطئ ذاته وجرى إنقاذ شخصين وغرق الثالث، فيما ألقي القبض على 4 آخرين، واقتيادهم إلى نقطة شرطة المصيف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.