التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يوليو حتى ألفي جنيه بالزيادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، صرف الشريحة الثانية لمعاشات شهر يوليو متضمنة الزيادات والعلاوات الخمس.

وبدأت الوزارة اليوم الصرف لمن يحصلون على معاشات بقيمة أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

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وسيتم الصرف لهذه الشريحة أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة 6 و 7 من شهر يوليو، وذلك في إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

يذكر أن الوزارة قسمت مواعيد صرف المعاشات ومن المقرر الصرف لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش بأكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأربعاء والخميس الموافق ( ٨ _٩ ) من شهر يوليو.

أما من يتقاضى معاش في شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف فيصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق ( ١٢ ) يوليو ، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.