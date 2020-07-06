روسيا.. مقتل شخص بهبوط حاد لمروحية خاصة بالقرب من روستوف

اضطرت مروحية خاصة من طراز "مي-2"، للقيام بهبوط حاد في مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، بعد تعرضها لعطل فني. وذكرت مديرية الطوارئ الإقليمية، اليوم، أن الحادث

أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت المديرية: "في الساعة 05:20 بتوقيت موسكو، تلقت المديرية

معلومات تفيد بأن مروحية من طراز مي-2، هبطت بشكل قاس في قرية كيرسالوفو، ووفقا للمعلومات الأولية، بسبب عطل في المحرك".

وقع الحادث في منطقة بروليتارسكي بمقاطعة روستوف على الدون، ولم يتسبب بأية أضرار على الأرض.