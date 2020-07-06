بريطانيا تقول إنها ستضخ نحو ملياري دولار في قطاع الفنون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستستثمر نحو ملياري دولار في المؤسسات الثقافية والفنية لمساعدة قطاع أصابته جائحة كوفيد-19 واجراءات العزل العام بالشلل.
وأصبحت المسارح ودور الأوبرا وشركات الباليه بلا جمهور منذ شهور.
وعلى الرغم من أنه يمكن للمتاحف ودور السينما استئناف نشاطها بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة في أحدث تخفيف للعزل العام بدأيوم السبت ما زالت الإرشادات تفرض عدم إقامة حفلات مباشرة في المسارح أو قاعات الموسيقى.
وأدى هذا إلى خلق أزمة وجودية لكثير من هذا القطاع الذي كان واضحا في دعوة الحكومة للحصول على دعم.
وقال جونسون في بيان إن ”هذا المبلغ سيساعد على حمايةالقطاع من أجل الأجيال المقبلة وضمان أن تستطيع الجماعات والمنتديات الفنية عبر المملكة المتحدة في الاستمرار ودعم العاملين في القطاع رغم أن أبوابه ما زالت مغلقة وستائره مسدلة“.
وقالت الحكومة إن هذا الاستثمار الذي يبلغ حجمه 1.57 مليار جنيه (1.96 مليار دولار) أكبر استثمار على الإطلاق في قطاع الثقافة ببريطانيا.
وأضافت أنه ستتم حماية المتاحف والمعارض الفنية والمسارح ودور السينما المستقلة وأماكن التراث والمنتديات الموسيقية من خلال المنح والقروض الطارئة.
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