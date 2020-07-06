كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولاية أسترالية تعزل نفسها وتأمر بإغلاقها مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعزل ولاية فيكتوريا الأسترالية، التي شهدت ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات التاجية في الأسبوع الماضي، نفسها فعليًا عن بقية البلاد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

أعلنت السلطات الفيكتورية اليوم أنها ستغلق الحدود مع ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة ابتداء من مساء غد بالتوقيت المحلي.

يأتي هذا بعد وفاة رجل في التسعينات من عمره بسبب فيروس كورونا في مستشفى في فيكتوريا يوم الأحد، ليصل عدد القتلى في الولاية إلى 21، حسبما قال رئيس الوزراء دانييل أندروز اليوم. وكانت هناك 105 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.

ويوم السبت، وضع أندروز 3000 شخص في تسعة أبراج سكنية عامة في ملبورن تحت "الإغلاق الصارم". لن يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم لأي سبب، وسيتم اختبارهم جميعًا. وقال أندروز إن السلطات قدمت وجبات طعام وأساسيات أخرى للسكان.

Advertisements

وقد تم إجراء ما يقرب من 398 اختبارًا حتى الآن في الأبراج، ووجدت 53 حالة إيجابية. حددت اختبارات أخرى على مستوى الولاية 127 حالة جديدة في فيكتوريا بحلول يوم الأحد.

اضاف أندروز: "إذا كنت ستختبر الجميع فعليًا، فستجد المزيد من الحالات، وهذا ما نحاول تحقيقه.. عندما تتم دعوتك لإجراء اختبار... يجب أن تكون الإجابة الوحيدة هي نعم".

واوضح أن حكومته قلقة بشأن "الأعداد الكبيرة من الناس (في الأبراج) الذين يعانون من حالات صحية كامنة مصابة بهذا الفيروس" و"النتائج المأساوية التي ستأتي مع ذلك".

