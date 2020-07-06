كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 30.000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 4683 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 256.848 حالة مؤكدة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

كما أبلغت الوزارة عن 273 حالة وفاة جديدة ذات صلة، مما رفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 30639. المكسيك لديها الآن خامس أكبر عدد من وفيات الفيروس على مستوى العالم.

شهد يوم السبت أعلى قفزة يومية في المكسيك في الحالات الجديدة حتى الآن. يأتي هذا بعد أن بدأت بعض أجزاء البلاد إعادة فتح إجراءات الأسبوع الماضي.

وعلي صعيد اخر، سجلت وزارة الصحة البرازيلية 26،051 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالبلاد إلى 1603،055 حالة مؤكدة.

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كما أبلغت البرازيل عن 602 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل عدد القتلى إلى 64867.

تأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، لإعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات التجميل والحلاقة يوم الاثنين، ومع افتتاح ريو دي جانيرو الحانات والمطاعم في عطلة نهاية الأسبوع.

كما ستفتح متاجر الشوارع ومراكز التسوق في ساو باولو لمدة ست ساعات اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد أن تعمل أربع ساعات في اليوم منذ إعادة فتحها في 11 يونيو.

