كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 09:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف موقعا شرق مدينة غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت مروحية عسكرية إسرائيلية، مساء أمس الأحد، موقعًا شرق مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها.

وفي وقت سابق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، موقعا في محيط المدرسة الأمريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتصاعد ألسنة الدخان في المكان.

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وجاءت الغارات بعد قليل من تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات اغتيال جديدة في القطاع، وإعلان الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وذكر مصدر أمني أن الطائرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في سماء القطاع.

وقال نتنياهو في أول تعقيب له عقب إخلائه تجمعا انتخابيا في عسقلان بعد دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة مساء الأربعاء: "من أطلق الصاروخ في المرة الماضية لم يعد بيننا، ومن أطلق الصاروخ هذه المرة فليستعد للرحيل"، في إشارة إلى اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في 12 من الشهر الماضي لاتهامه بإطلاق صاروخ أدى إلى إخلاء نتنياهو من القاعة.