مواجهات واعتقالات بالضفة تركزت في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في رام الله ومناطق أخرى، حيث طالت أكثر من 11 مواطنا، عقب دهم منازلهم وتحطيم محتوياتها.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال داهمت محافظة رام الله واعتقلت الشابين محمد مطيع وعدنان طلعت بعد اقتحام منزلهم في قرية خربثا بني حارث.

كما واعتقلت الشاب معتصم مسحل من قرية دير غسانة، فيما جرى اعتقال الشاب عادل نديم حويح من بلدة عين يبرود.

كذلك اعتقل الاحتلال الشاب معتصم نصر مسحل وصدام ساهر البرغوثي ووالده ساهر البرغوثي من قرية بيت ريما، فيما جرى اعتقال الشاب سامي محمود علي ناصر من داخل منزله في بلدة دير قديس.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة كوبره واعتقلوا الشاب ثائر البرغوثي، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، كما وجرى اعتقال الشاب لطفي زيد الكيلاني من قرية بيتين.

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وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مشهور العجلوني من مدينة الخليل، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته بحجة التفتيش.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحامها منطقة كفر عقب شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وسط إطلاق القنابل الصوتية، ووابل من الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم.

وقال رئيس بلدية كفل حارس عصام أبو يعقوب إن عددا من دوريات جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقوا المدخل الرئيسي.

وتتعرض البلدة منذ عدة أيام للاقتحام، وسط إطلاق للقنابل، دون معرفة الأسباب، مع إغلاق لمدخلها الرئيسي باستمرار، ووجود حواجز للتفتيش وتدقيق وتصوير لهويات المواطنين.