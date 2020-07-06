وفاة مسن من الخليل بكورونا والوفيات ترتفع لـ21

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مواطن ستيني من مدينة الخليل بفيروس كورونا المستجد بمستشفى دورا الحكومي ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 21 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين.
ووفقا لوزارة الصحة، بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 8 حالات بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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