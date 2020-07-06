كورونا عالميا: تحذيرات من تسجيل 400 ألف وفاة بالقارة الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 531,789 شخصا في العالم، فيما سجلت أكثر من 11,3 مليون إصابة في 196 بلدا.

وسجلت العديد من الدول بالقارة الأميركية حصيلة قياسية جديدة بالوفيات والإصابات بكورونا، فيما رجحت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن تسجل أميركا اللاتينية، وبينها المكسيك والبرازيل، 400 ألف وفاة بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة القادمة إن لم تتخذ تدابير صحية أكثر صرامة.

وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 129,718 وفاة، تليها البرازيل مع 64265 وفاة، وبريطانيا مع 44220 وفاة، وإيطاليا مع 34861 وفاة، ثم المكسيك مع 30366 وفاة وفرنسا مع 29893 وفاة.

في المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الإصابات إلى 256848، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30639 بعد تسجيل 273 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة التشيلية أن عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد تخطى 10 آلاف وفاة بعدما أضافت، عملا بتوصية منظمة الصحة العالمية، إلى حصيلة الوفيات المؤكد أنها نجمت عن الوباء تلك المرجح أنها كذلك.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي بشأن الوضع الوبائي في البلاد أن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة 10159 شخصا، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تتوزع على 7057 وفاة مؤكدة بفيروس كورونا و3102 وفاة مرجح أنها نجمت عن الفيروس.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 531,789 شخصا من أصل أكثر من 11,3 مليون شخص أصيبوا به في العالم.

وسجلت الهند رقما قياسيا جديدا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد يكاد يناهز عدد الإصابات في روسيا، فقد بلغ عدد الإصابات، بحسب وزارة الصحة، أقل بقليل من 25 ألفا، و613 وفاة خلال 24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ رصد الحالة الأولى أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

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وسجلت نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتصبح ثالث دولة من حيث عدد الإصابات في العالم بعدما تجاوزت الحالات المؤكدة لديها تلك المسجلة في روسيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت 2434 حالة مؤكدة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44 ألفا و254.

بينما في الصين مصدر الوباء، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.

وأضافت اللجنة أن ثلاثا من الحالات الجديدة واردة من الخارج، في حين سجلت العاصمة بكين حالة إصابة جديدة واحدة ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83557 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا يبلغ 4634 حالة.

في القارة الأوروبية، وفي إسبانيا، فرضت منطقة غاليسيا في شمال غربي البلاد قيودا على نحو 70 ألف شخص عقب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من فرض إقليم كتالونيا أيضا إجراءات عزل عام محلي للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلغراد يوم الجمعة، وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.

وقالت الحكومة اليونانية إنها لن تسمح بدخول زوار من صربيا اعتبارا من 6 وحتى 15 تموز/يوليو الجاري، وذلك في إطار جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا في ذروة موسم السياحة.