خاميس يسعى للرحيل عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية، إلى التطورات الأخيرة حول مصير النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، مع ريال مدريد الإسباني، بعد استبعاده من قائمة الأخير لمباراة أتلتيك بيلباو.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن خاميس يرى أنه من المستحيل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، وهذا ما نقله وكلاء اللاعب للكولومبي بعد مفاوضات عقدوها مع عدة أندية مهمة في أوروبا.

وأوضحت أن "السبب في ذلك يعود إلى القيمة المرتفعة المطلوبة من الريال"، لافتة إلى أن خاميس لا يزال يرغب في الانتقال إلى أتلتيكو، وهي رغبة النادي أيضًا.

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لكن في الوقت ذاته، يُفضّل خاميس ألا يتعلق بآمال كاذبة، ومع احتفاظه برغبته في الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، سيحاول أيضًا الانتقال إلى أيّ نادٍ في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة لريال مدريد، فسيتعين عليه بيع خاميس هذا الصيف بأي شكل من الأشكال، خوفًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل، حيث يحتاج ريال مدريد للأموال من أجل حسم صفقاته الجديدة.

ومن بين تلك الصفقات، الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، لكن لا يمكن استخدام ورقة خاميس الآن في عقد صفقة تبادلية، نظرًا لأن نابولي يرغب في الحصول على المال، ولم يعد هناك كارلو أنشيلوتي لكي يدعم ضم الكولومبي.