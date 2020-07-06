تجميد أمر هدم قاعة الرغدان بالطيرة حتى إشعار آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة العليا تجميد أمر هدم قاعة الرغدان في مدينة الطيرة، وذلك لغاية إشعار آخر.

وجاء قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته مساء أمس الأحد، بعد اعتراض محامي الدفاع على قرار المحكمة المركزية التي وافقت على أمر الهدم، الأسبوع الماضي.

وطلبت المحكمة العليا تأجيل النظر في هدم قاعة الرغدان، وقررت إعادة الملف إلى المحكمة المركزية للتداول فيه مرة أخرى، في موعد يحدده الطرفان، طاقم محامي الدفاع واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

يذكر أن العشرات من أهالي الطيرة شاركوا، مساء أمس، في وقفة احتجاجيّة على سياسة الهدم التي تهدد عددًا من البيوت والمباني في المدينة، بينها قاعة الرغدان للأفراح.