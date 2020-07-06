مطالبة بإلغاء مناقصة لإقامة مشروع في قرية بشيت المهجرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الإقليمي للبلدة الاستيطانية (غدروت عسيرت)، المقامة على أراضي قرية بشيت الفلسطينية المُهجّرة، قرب مدينة الرملة، بوقف الإجراءات في مناقصة لبناء "مشروع تطوير" على أرض المقبرة الإسلامية في المنطقة.

ووجّهت "ميزان" باسمها وباسم ممثلي الأوقاف الإسلامية في منطقة المركز، أمس الأحد، طلبا لوقف الإجراءات في مناقصة لإقامة ما يسمى "مشروع تطوير تلة عسيرت"، مشيرة إلى أن هذا المشروع، وفق ما تظهر الخارطة المنشورة عن الموقع، سيقام على أرض المقبرة الإسلامية هناك.

وجاء في الرسالة أن "الاستمرار في إجراءات تنفيذ المشروع يعد انتهاكا صارخا لقدسية المقبرة الإسلامية، ويمس بحرمة الموتى ومشاعر المسلمين في كل العالم، كما أن ذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وقانون أساس في المؤسسة الإسرائيلية إلى جانب مخالفته للقوانين الدولية".

ودعت "ميزان" إلى وقف المناقصة الخاصة بالمشروع، وعقد جلسة مع إدارة مجلس المستوطنة بحضور ممثلي الوقف الإسلامي في منطقة المركز، حتى يتسنى الحفاظ على قدسية المقبرة.

وحذرت من أن مواصلة مستوطنة (غدروت عسيرت) في إجراءات تنفيذ المشروع ستدفع مؤسسة "ميزان" إلى التوجه للقضاء بهذا الشأن.