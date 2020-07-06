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المليشيا الحوثية تختطف موظفين أمميين في محافظة حجة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يوليه 2020

أوقفت منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة عمليات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي في محافظة حجة احتجاجاً على تعسفات المليشيات الحوثية.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات اختطفت اثنين من الباحثين الميدانيين التابعين للمنظمة الأممية في إطار مضايقاتها على وكالات الإغاثة والمنظمات الأممية.

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ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة التعسفية الحوثية تأتي في إطار انتهاكاتها بحق المنظمات الأممية من مداهمات ومصادرات لمخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية والعبث بها وتوزيعها على جبهاتها والموالين لها.

 

وأفادت المصادر بأن اليونيسيف واحتجاجاً على التعسفات الحوثية أقرت تعليق عمليات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي للمستفيدين في محافظة حجة.

 

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