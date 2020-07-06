إب اليمنية.. قيادي حوثي يهدد مؤذنا بالتصفية بسبب صيغة الأذان

الإثنين 6 يوليه 2020

قالت مصادر محلية إن مؤذن مسجد "ابن القيم" بمحافظة إب (وسط اليمن)، تعرض للتهديد بالتصفية من قبل قيادي حوثي، احتجاجا على رفضه رفع "حيَّ على خير العمل" ضمن أذان الصلاة.



وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "محمد أمين عبده قاسم الشامي"، هدد مؤذن مسجد "ابن القيم" بحارة المدرية في مدينة إب، الحاج "محمد الزنم" 70 عاماً، بالتصفية الجسدية، بعد أن دفعه من محراب الجامع، على خلفية رفضه رفع "حي على خير العمل" ضمن الأذان في المسجد.

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وأضافت المصادر أن المدعو "الشامي" سبق وقام بالضغط على الحاج "الزنم" لفتح مكبرات الصوت قبيل صلاة الفجر من كل يوم، وفتح "الأدعية الحوثية" التي تعج بالتسابيح الطائفية، وسبق أن دشنتها بعد عام من سيطرتها على البلاد وتغولها في مفاصل الدولة.

وذكرت المصادر أن المليشيا الحوثية مارست ذات الضغوط على العشرات من مؤذني وقيمي مساجد المحافظة