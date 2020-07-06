شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 06/تموز/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements كما استهدفت بخمس غارات مواقع حوثية في مديرية العبدية. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي

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