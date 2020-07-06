شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة اليمني يعزي في وفاة عبدالمجيد عبدالله عراسي والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020 تقدم الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، وزير السياحة اليمني، إلى محمود عبدالمجيد عبدالله عراسي وجميع أفراد أسرة آل عراسي الكرام برسالة تعازي قال فيها :

فجعنا بخبر الرحيل المفاجئ والمؤلم لأخينا العزيز الفقيد الأستاذ عبدالمجيد عبدالله عراسي، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبإسمي ونيابة عن قيادات وأعضاء التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي "مجد". Advertisements وأضاف: نشاطركم الأسى والحزن ونتقدم بصادق المواساة وخالص العزاء لكم ولجميع أفراد آل العراسي برحيله الحزين وبفقداننا جميعًا لإحدى القامات الفذة من أبناء مدينتنا الغالية عدن الحبيبة. ونعم بالله، نبتهل بالدعاء بأن يتغمد الفقيدالعزيز بواسع رحمته ويتغشاه برضوانه ويدخله فسيح جناته وينزله منازل الصديقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا ونعم ذلك مقامًا. صبرًا جميلًا وعظم الله أجركم جميعًا وعصم الله على قلوبكم ويلهمكم الصبر والسلوان ويرفع عنكم كاهل وثقل احزان هذا المصاب الجلل، ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم وإنَّا لله وإنٌا إليه راجعون.

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