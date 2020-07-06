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تخفيض علي رسوم الماجستير للطلاب اليمنيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض علي رسوم الماجستير للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020

اعلن من  المندوبية الدائمة لبلادنا تخفيض في الرسوم الدراسية للطلاب

 

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كما اعلن عن شروط الحصول علي تخفيض للطلاب بمعهد البحوث والدراسات العربية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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