شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض علي رسوم الماجستير للطلاب اليمنيين والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يوليه 2020 اعلن من المندوبية الدائمة لبلادنا تخفيض في الرسوم الدراسية للطلاب

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