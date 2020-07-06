شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الإثنين تسجيل أربع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث منها قادمة من خارج البلاد وحالة واحدة لإنتقال العدوى محليا في بكين.

وسجلت الصين حتى الان 4634 حالة وفاة من بين 83 الفا و 557 حالة اصابة منذ اكتشاف الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.