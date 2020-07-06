شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوز روسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الهند اليوم عن تسجيل 697 ألفا و413 حالة اصابة مؤكدة، بما في ذلك 19 الفا 693 حالة وفاة، بينما يوجد في روسيا 680 الفا و 283 حالة اصابة مؤكدة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الاصابات على مستوى العالم ، بتسجيل ما يقرب من 9ر2 مليون حالة، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، بأكثر من 6ر1 مليون حالة.
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