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الهند تتجاوز روسيا في عدد الاصابات بفيروس كورونا

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اجتازت الهند اليوم الإثنين روسيا في عدد إصابات لتصبح ثالت أكبر دولة من حيث عدد من الإصابات المؤكدة في العالم بعد تسجيل 24 الفا و 248 حالة اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .

وأعلنت الهند اليوم عن تسجيل 697 ألفا و413 حالة اصابة مؤكدة، بما في ذلك 19 الفا 693 حالة وفاة، بينما يوجد في روسيا 680 الفا و 283 حالة اصابة مؤكدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الاصابات على مستوى العالم ، بتسجيل ما يقرب من 9ر2 مليون حالة، تليها البرازيل في المرتبة الثانية، بأكثر من 6ر1 مليون حالة.

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