قائممقام سنجار: الوفد الحكومي الذي زار القضاء رفض اللقاء بعناصر حزب العمال

أكد قائممقام سنجار محما خليل، الاثنين، إن زيارة الوفد الحكومي إلى القضاء أمس تأتي من أجل تقديم المساعدات لأهالي سنجار والعوائل العائدة من النزوح، مشيراً إلى أن الوفد رفض القاء بعناصر حزب العمال الكردستاني.
وأضاف خليل في البيان، أن "هذه الزيارة تمت بعد مناشدة الإدارة المحلية للقضاء وأهله للحكومة الاتحادية، التي لبت هذه المناشدة سريعا وقامت بإرسال وفد حكومي برئاسة وزيرة الهجرة".
وأوضح، أن "الوفد اجتمع مع عوائل الضحايا والشباب والوجهاء والمسولين الأمنيين، وقام بتشكيل فريق واحد لتقديم أفضل الخدمات والمساعدات للعوائل النازحة الموجودة في المنطقة"، متابعاً أن "الوفد رفض الاجتماع واللقاء مع عناصر حزب العمال الكردستاني، المتمثل بمسؤول الـ (به كا كا) فهد عمر حامد المنتحل صفة قائممقام والمسؤول الكبير في الحزب".
واعتبر خليل، أن "رفض الوفد اللقاء بفهد عمر، هو ترسيخ لفرض القانون وتثبيت وتأكيد هيبة الدولة، وتمهيد لخلق اجواء التعايش والتوافق في المنطقة"، داعياً إلى "الشروع بالخطوة الأخرى باعتقال هؤلاء لأنهم متطاولون على هيبة الدولة، ويتجاوزون على الوفود الزائرة".
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