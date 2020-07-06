قائممقام سنجار: الوفد الحكومي الذي زار القضاء رفض اللقاء بعناصر حزب العمال

وقال خليل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زيارة وزيرة الهجرة ومستشار رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ نينوى وأعضاء البرلمان والمسؤولين الخدميين والاداريين والعسكريين (إلى سنجار)، هي من أجل تقديم الخدمات والمساعدات لأهالي سنجار والعوائل النازحة العائدة".وأضاف خليل في البيان، أن "هذه الزيارة تمت بعد مناشدة الإدارة المحلية للقضاء وأهله للحكومة الاتحادية، التي لبت هذه المناشدة سريعا وقامت بإرسال وفد حكومي برئاسة وزيرة الهجرة".

وأوضح، أن "الوفد اجتمع مع عوائل الضحايا والشباب والوجهاء والمسولين الأمنيين، وقام بتشكيل فريق واحد لتقديم أفضل الخدمات والمساعدات للعوائل النازحة الموجودة في المنطقة"، متابعاً أن "الوفد رفض الاجتماع واللقاء مع عناصر حزب العمال الكردستاني، المتمثل بمسؤول الـ (به كا كا) فهد عمر حامد المنتحل صفة قائممقام والمسؤول الكبير في الحزب".



واعتبر خليل، أن "رفض الوفد اللقاء بفهد عمر، هو ترسيخ لفرض القانون وتثبيت وتأكيد هيبة الدولة، وتمهيد لخلق اجواء التعايش والتوافق في المنطقة"، داعياً إلى "الشروع بالخطوة الأخرى باعتقال هؤلاء لأنهم متطاولون على هيبة الدولة، ويتجاوزون على الوفود الزائرة".