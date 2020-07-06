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علماء يتوصلون إلى أدلة بخصوص انتقال كورونا عبر الهواء

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أكد علماء أنهم توصلوا إلى أدلة تفيد بأن فايروس المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر، داعين منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن 239 عالماً من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة من الفايروس قادرة على إصابة الإنسان.

وقال العلماء إن الهواء يحمل الفايروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيراً تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة، لكن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بينيديتا ألجرانزي قولها "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".


هذا وقالت منظمة الصحة في وقت سابق إن الفايروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير، الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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