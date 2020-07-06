علماء يتوصلون إلى أدلة بخصوص انتقال كورونا عبر الهواء

أكد علماء أنهم توصلوا إلى أدلة تفيد بأن فايروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر، داعين منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
وقال العلماء إن الهواء يحمل الفايروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيراً تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة، لكن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بينيديتا ألجرانزي قولها "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".
هذا وقالت منظمة الصحة في وقت سابق إن الفايروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير، الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.
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