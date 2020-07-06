وزير التعليم لوفد من حملة الشهادات العليا: الأزمة الراهنة تستدعي ترتيب الأولويات لاستيعاب الخريجين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الاثنين، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تستدعي تكييف المعالجات وترتيب الأولويات لتوفير المساحات المقبولة لاستيعاب الخريجين.
وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي استقبل وفداً من حملة الشهادات العليا لمناقشة أفق الحلول الممكنة لتوظيف هذه الطاقات ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص".
وأضاف البيان، أن "الحاضرين اتفقوا على ضرورة تظافر الجهود للتخفيف من وطأة التأخير الطارئ في إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وفتح نوافذ بديلة في سوق العمل".
وأضاف البيان، أن "الحاضرين اتفقوا على ضرورة تظافر الجهود للتخفيف من وطأة التأخير الطارئ في إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وفتح نوافذ بديلة في سوق العمل".
وأكد كاظم، بحسب البيان، أن "الأزمة الاقتصادية الراهنة تستدعي تكييف المعالجات وترتيب الأولويات بما يضمن إيقاف الهدر وتوفير المساحات المقبولة لاستيعاب الخريجين ومنع الاندثار في مصادر الثروة الوطنية".
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