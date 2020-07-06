البكري يعلن استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

أعلن ياسين البكري، الاثنين، استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عازياً ذلك إلى ظروف خاصة.

وقال البكري في منشور على صفحته بموقع (فيس بوك): "أعلن استقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء". وعزا البكري ذلك إلى "ظروفه الخاصة".

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