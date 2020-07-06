مرشح المعارضة في الدومينيكان يتصدر انتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت نتائج رسمية، بعد فرز 20 % من الأصوات،الإثنين، تصدر مرشّح المعارضة في الدومينيكان لويس أبي نادر، نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، بحصوله على 54% من الأصوات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات المركزية أن أبي نادر، مرشّح الحزب الثوري المعاصر "يسار الوسط معارض"، حلّ أولاً بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي، مرشّح حزب التحرير "يسار الوسط، الحزب الحاكم" غونزالو كاستيلو الذي حصل على 36% من الأصوات.
كما حل الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، في المرتبة الثالثة بحصوله على 8ر8 بالمئة من الأصوات.
وأبي نادر 52 عاماً هو رجل أعمال يتحدّر من أصول لبنانية وأعلن في 11 يونيو/حزيران الماضي أنّه أصيب بفيروس كورونا.
ومن شأن فوز أبي نادر، إذا ما تأكّد، أن يضع حدا لـ 16 سنة من الحكم المطلق لحزب التحرير في الدومينيكان، أما في حال لم يحصل أي من المرشحين على 51 بالمئة من الأصوات، فستجرى دورة ثانية في 26 يوليو الجاري.
وفي شهر أبريل/نسيان الماضي، أرجأت السلطات في الدومينيكان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقرّراً أن تجرى في 17 مايو/أيار القادم، إلى 5 يوليو/تموز بسبب وباء كوفيد-19.
ودُعي الناخبون البالغ عددهم نحو 7,5 مليون ناخب من أصل 11 مليون نسمة للإدلاء بأصواتهم لاختيار خلف لدانيلو ميدينا، الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2012 والممنوع عليه دستورياً الترشّح لولاية جديدة بعدما قضى في السلطة ولايتين متتاليتين مدّة كلّ منهما أربع سنوات.
وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، يتعيّن على الناخبين اختيار 190 عضواً في مجلس النواب و32 عضواً في مجلس الشيوخ.
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